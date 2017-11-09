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Diyarbakır’da 800 polisle hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 800 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakırda 800 polisle hava destekli asayiş uygulaması

09 Kasım 2017 23:48
Diyarbakır’da 800 polisle hava destekli asayiş uygulaması - Tıkla İzle

Merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için, kumar oynayanlar ve oynatan mekanlar, uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik olarak hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 56 ekipten oluşan 800 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı.
Uygulama sonucunda 4 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası kesinleşmiş bir şahıs olmak üzere 17 kişi gözaltına alınırken, tombala oynatıldığı tespit edilen 5 iş yerinde 122 kişiye idari işlem yapılarak 27 bin 694 TL para cezası kesildi. İş yerlerinde bulunan tombala makinesi, kamera, televizyon ve oyun kartları muhafaza altına alınırken, yapılan aramada bir kadının çantasından ruhsatsız tabanca çıktı.
Uygulamada ayrıca, tütün ürünleri kullanıldığı tespit edilen iş yerlerine tütün denetleme ekipleri çağrılarak sigara içenlere ve iş yerlerine toplam 40 bin TL para cezası yazdırıldı. 5 iş yeri zabıta ekipleri çağrılarak mühürletildi.  

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık
 

 

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