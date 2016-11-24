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Diyarbakır’da 9 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 9 köyde, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakırda 9 köyde sokağa çıkma yasağı

24 Kasım 2016 08:06

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice İlçesine bağlı, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Dibekköy ve Yolçatı köylerindeki sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 24 Kasım 2016 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.” denildi.

Etiketler: diyarbakır, sokağa çıkma yasağı


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