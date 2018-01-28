Diyarbakır’da aileler arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sularında köyde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan, Enes, Turkan ve Aleyna A. aldıkları darbelerle yaralanırken, diğer aileden ise Şehmus ve Ahmet A. isimli baba oğul bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yararlılardan 4’ü tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, Şehmus ve Ahmet A. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Sevki gerçekleştirilen hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, gerginliğin sürdüğü köyde güvenlik önlemleri aldı.