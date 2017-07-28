Diyarbakır’da aranan bin 578 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüklerinin 2017 yılının ilk 6 ayında il genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam bin 578 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 432’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

183 bin 51 kişi sorgulandı

Asayiş Şube Müdürlüğünün 2017 yılının ilk 6 ayından yapmış olduğu çalışmalar neticesinde il genelinde yapılan 3 bin 809 uygulamada 183 bin 51 şahıs ile 38 bin 278 araç sorgulandı. Yapılan denetimler sonucunda 378 şahsın değişik suçlardan arandığı tespit edilerek adli mercilere intikalleri sağlandı. Yakalanan bu şahıslardan 100’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan 940 kişi yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 940 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 332’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen önleyici hizmet çalışmalarında da 1 dilencinin üzerinde 14 bin 983 TL yakalanırken çeşitli suçlardan aranan 260 kişi yakalanarak ilgili mercilere teslim edildi.

Uyuşturucu satıcılarına darbe

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 106 bin 137 kök kenevir bitkisi, 13 ton 120 kilo 854 gram kubar esrar, 4 ton 174 kilo 298 gram toz esrar, 275 gram plaka esrar, 104 kilo 713 gram eroin, 176 gram kokain, 19 kilo 46 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 27 bin 185 adet ecstasy hap, 300 mililitre ara kimyasallar, 91 gram diğer uyuşturucunun yanı sıra 21 bin 71 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Operasyonlarda ayrıca, 1 adet Kaleşnikof tüfek, 17 adet av tüfeği, 83 adet tabanca ele geçirilirken uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı 165 bin 712 TL ele geçirildi.

Emrah Kızıl