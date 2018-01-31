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Diyarbakır'da arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle üç aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Diyarbakırda arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

31 Ocak 2018 13:25

Edinilen bilgiye göre olay, Eğil ilçesine bağlı Oyalı köyü Amman mezrasında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Can, Bekir ve Korkmaz aileleri fertlerinin yaşadığı tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye giden ambulanslarla Eğil, Dicle Devlet Hastaneleri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine kaldırıldı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybedenlerin yakınları Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine akın etti. 

Etiketler: diyarbakır, kavga

 

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