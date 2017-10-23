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Diyarbakır’da askere hain tuzak

Diyarbakır’da evinin önünde pusu kuran kişi tarafından sırtından ve başından vurulan uzman onbaşı ağır yaralandı.

Diyarbakırda askere hain tuzak

23 Ekim 2017 09:32
Diyarbakır’da askere hain tuzak - Tıkla İzle

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Yaradanakul Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gitmek için arabasına doğru ilerleyen Jandarma Onbaşı Çavuş B.D., kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Sırtından ve başından vurulan B.D. ağır yaralandı. B.D. olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kontrol noktasına yakın ve MOBESE’nin görebileceği bir noktada gerçekleşen saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı. 

Emrah Kızıl - Aydın Yorat

 

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