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Diyarbakır'da bağbozumu zamanı

Diyarbakır’da bağbozumunda buluşan aileler, topladıkları üzümleri pestil, cevizli sucuk ve pekmez yapmaya başladı.

Diyarbakırda bağbozumu zamanı
Diyarbakır'da bağbozumu zamanı - Foto Galeri

21 Ekim 2016 10:08
Diyarbakır'da bağbozumu zamanı - Tıkla İzle

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Çukur köyü sakinleri, ekim ayı itibari ile üzüm hasadına başladı. Bağlardan topladıkları üzümleri arazide yaptıkları derme çatma kulübelerde toplayıp suyunu çıkaran köylüler, kazanda kaynattıkları üzüm suyunu şıra haline getirdi. Buradan elde ettikleri şırayı beyaz çarşafların üzerine döken vatandaşlar, bir süre güneşte beklettikleri şıralardan daha sonra pestil elde etti. Şıralardan cevizli sucuk da yapan vatandaşlar, günde 100 adet pestil üretip 50’ye yakın cevizli sucuk yaptıklarını söyledi.

Bağbozumu dönemlerinde üzüm bağlarının cıvıl cıvıl olduğunu belirten Ali Deniz, "Bizim işimiz bağla, bir yıl boyunca bağa bakıyoruz. Bağdaki üzümleri topluyoruz, topladıktan sonra basıp suyunu çıkarıyoruz. Suyu çıktıktan sonra kazanda koyup burada kaynatıyoruz. Elde ettiğimiz şırayı beyaz çarşaflara serip pestil üretiyoruz. Aynı zamanda kesme, cevizli sucuk ve pekmez yapıyoruz. Günde 100 adet pestil çıkarabiliyoruz. Biraz kendimize bıraktıktan sonra geri kalan ürünleri satıyoruz, geçimimizi bundan sağlıyoruz" dedi.

Manisa’dan babasına yardım etmeye geliyor
Manisa’nın Salihli ilçesinden babasına yardım etmek için Çukur Köyü’ne gelen Dilek Deniz ise, evlendikten sonra Salihli’ye yerleştiğini fakat ailesine yardım etmek için sonbahar dönemlerinde köye geldiğini söyledi. Ailesi ile birlikte sabah saatlerinde kalkıp üzüm bağlarının olduğu araziye geldiklerini belirten Dilek Deniz, “Salihli’den babama yardım etmeye geldim. Üzüm bağlarına sabahın erken saatlerine geliyoruz, burada kesme yapıyoruz, pestil yapıyoruz. Babam üzümün suyunu çıkarıyor. Bu suyu kazana katıyoruz köpüğünü pisliğini aldıktan sonra bunu leğenlere katıyoruz. Soğuttuktan sonra un katıyoruz içine bir miktar. Ardından tekrar kazana atıp karıştırıyoruz. Bir saat kadar kaynattıktan sonra pestil yapmak için çarşaflara döküyoruz. Pestili çarşaftan çıkardıktan sonra yerlere seriyoruz kuruması için. Günde 40 çarşafa kadar çıkarıyoruz. Uzun yıllardır gelip aileme yardım ediyorum” diye konuştu. 

Aydın Yorat

Etiketler: bağbozumu, diyarbakır


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