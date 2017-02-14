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Diyarbakır’da baz istasyonlarına molotoflu saldırı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan baz istasyonları molofotkokteyli atılarak yakılmak istendi.

Diyarbakırda baz istasyonlarına molotoflu saldırı

14 Şubat 2017 23:39
Diyarbakır’da baz istasyonlarına molotoflu saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Sanayi sitesi karşısında bulunan baz istasyonlarının bulunduğu alana gelen bir grup tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olay sonrası bölgeye itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığını olayda baz istasyonlarının bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı alanda delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emrah Kızıl
 

Etiketler: diyarbakır


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