Eş Başkan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, dün İçişleri Bakanlığınca atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, bu sabah saatlerinde görevine başladı. Atilla için belediye binasındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Bomba imha uzmanları ve kokuya duyarlı köpeklerin bekletildiği belediye binasının çatısına ise Özel Harekat Polisleri yerleştirildi.

8 gün sonra otobüsler çalıştı

Eş Başkanlar Kışanak ve Anlı’nın 25 Ekim’de gözaltına alınmasını protesto eden belediye otobüsleri de kontak kapatmıştı. Kentte bu sabah göreve başlayan Atilla, ilk talimatını verdi. Atilla’nın talimatının ardından kentte otobüsler 8 gün sonra çalışmaya başladı. Vatandaşların duraklarda bekleyişi ise sona erdi.

Burak Emek