Diyarbakır Valiliği, kentte FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları değerlendirilen çeşitli kurumlardaki personele yönelik başlatılan çalışmalar devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, 2 bin 484 kişi hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan bin 568’inin ihraç edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda yürütülen çalışmalar sonucunda bin 314 kişiye işlem yapılmış, 835 kişi ihraç edilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara yönelik yapılan çalışmalarda 425 kişiye işlem yapılmış, 283 kişi ihraç edilmiştir. Dicle Üniversitesi’ne yönelik yapılan çalışmalarda 151 kişiye işlem yapılmış, 108’i ihraç edilmiştir. İl Müftülüğü’ne bağlı kurumlara yönelik yapılan çalışmalarda 34 kişiye işlem yapılmış, 19 kişi ihraç edilmiştir. TRT Diyarbakır Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişiye işlem yapılmış 10 kişi ihraç edilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu ve adliye personeline yönelik yapılan çalışmalarda 40 kişiye işlem yapılmış, 40 kişi ihraç edilmiştir. Askeri kurumlarda yürütülen çalışmalar sonucunda 200 kişiye işlem yapılmış, 110 kişi ihraç edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 34 kişiye işlem yapılmış, 23 kişi ihraç edilmiştir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 15 kişiye işlem yapılmış, 6 kişi ihraç edilmiştir. DSİ. 10. Bölge Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişiye işlem yapılmış, 6 kişi ihraç edilmiştir. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişiye işlem yapılmış, 4 kişi ihraç edilmiştir. Karacadağ Kalkınma Ajansı’nda 6 kişiye işlem yapılmış, 5 kişi ihraç edilmiştir. Tarım ve Kırsal Alanı Kalkındırmayı Destekleme Kurumu’nda 4 kişiye işlem yapılmış, 4 kişi ihraç edilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 14 kişiye işlem yapılmış, 14 kişi ihraç edilmiştir” denildi.

Diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişiye işlem yapılmış, 11 kişi ihraç edilmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişiye işlem yapılmış, 16 kişi ihraç edilmiştir. Gençlik Merkezleri ve Spor Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 17 kişiye işlem yapılmış, 11 kişi ihraç edilmiştir. TCDD Gar Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişiye işlem yapılmış, 2 kişi ihraç edilmiştir. Sosyal Güvenlik Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 9 kişiye işlem yapılmış, 5 kişi ihraç edilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda yapılan çalışmalarda 7 kişi merkez birimden, 7 kişi ilçedeki birimlerden olmak üzere 14 kişiye işlem yapılmış, 14 kişi ihraç edilmiştir. TEİAŞ İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişiye işlem yapılmış, 3 kişi ihraç edilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişiye işlem yapılmış, 2 kişi ihraç edilmiştir. Defterdarlık kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişiye işlem yapılmış, 1 kişi ihraç edilmiştir. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişiye işlem yapılmış, 1 kişi ihraç edilmiştir. İl Dernekler Kurumu’na yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişiye işlem yapılmış 2 kişi ihraç edilmiştir.”

Mülki idari amirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 3 vali yardımcısından 2’si ile 5 ilçe kaymakamından 3’ünün ihraç edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“TÜİK. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, MTA. Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, E.Ü.A.Ş. Dicle ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 3’er kişiye işlem yapılmış, hepsi ihraç edilmiştir. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 8. Bölge Müdürlüğü’nden, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 2’er kişiye işlem yapılmış hepsi ihraç edilmiştir. Gümrük Müdürlüğü’nden, Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nden, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nden, Orman 10. Bölge Müdürlüğü’nden, Ziraat Bankası Müdürlüğü’nden, Basın ve Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü’nden, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Piyango Şube Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 1’er kişiye işlem yapılmış ve tamamı ihraç edilmiştir. Adli personellerden, 43 hakim ve 26 savcı hakkında idari işlemler devam etmektedir. Türk Telekom AŞ Doğu 2. Bölge Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, PTT Baş Müdürlüğü kurumlarına yönelik yapılan çalışmalarda 2’şer kişi hakkında, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nde, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü’nde, Kredi Yurtlar Kurum Müdürlüğü’nde, Halk Bankası’nda, Müze Müdürlüğü’nde, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nde, Bank Asya’da, Sur ve Silvan kaymakamlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda 1’er kişi işlem yapılmış olup idari işlemleri devam etmektedir.”

Diyarbakır’da toplam bin 594 kişiye adli işlem yapıldığına da işaret edilen açıklamada, “Bunlardan 647 kişi tutuklanmış, 519 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 330 kişi serbest bırakılmış ve 98 kişinin gözaltı işlemi devam etmektedir. Yapılan tüm çalışmalar, yasaların öngördüğü şekilde ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam etmektedir. Kurumlarımızın FETÖ/PDY mensuplarından arındırılması adına başlatılmış olan bu çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

