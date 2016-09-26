Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Diyarbakır Valiliği’nin kuvvet talebi doğrultusunda 7’nci Kolordu Komutanlığı harekat komutasındaki birlikler Diyarbakır ili, Lice ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede terör örgütü tarafından yasa dışı ekimi yapılan alanların tespit ve tahrip edilmesi maksadıyla 23 Eylül 2016 tarihinde başlayan operasyon yaklaşık bin 60 güvenlik görevlisinin (840 asker, 220 geçici köy korucusu) katılımı ile 26 Eylül 2016’da başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

100 milyon 455 bin TL tutarında uyuşturucu madde imha edildi.

Operasyonda; piyasa değeri 100 milyon 455 bin TL tutarında uyuşturucu maddenin (1 milyon 421 bin kök kenevir 3 bin 5 kilogram kubar, 2 bin 60 kilogram toz) tespit edilerek imha edildiği, bölgede faaliyet gösteren 1 terörist etkisiz hale getirilerek, yapılan aramalarda 5 terör örgütü işbirlikçisi ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 olmak üzere toplam 7 şahıs yakalandığı, çeşitli çap ve cinste 8 silah, bunlara ait bin 486 mühimmat, 3 patlayıcı madde, seyyar ve sabit olmak üzere 3 telsiz, teröristler tarafından DEDAŞ’tan gasp edilerek bombalı araç yapmak maksadıyla Lice kırsalına getirilen 1 araç ile çeşitli tipte teçhizat ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edildi. Operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 1 askerin şehit olurken, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, her yıl tonlarca yasa dışı uyuşturucu üretimi yaparak binlerce gencin geleceğini karartan, elde ettiği kara para ile satın aldığı silah, mühimmat ve patlayıcılarla, başta güvenlik güçleri ve vatandaşların canına haince ve kalleşçe kast eden bölücü terör örgütünün icra edilen etkili operasyonlarla en ağır şekilde karşılığını bulmakta olduğu ve bundan sonrada bulacağı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için teröristlerle mücadele kapsamında kendisine verilen her türlü görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiş olduğu, bundan sonra da aynı inanç, sabır ve fedakarlıkla, kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam edeceğinin vurgusu yapıldı.

Uğur Kan Yüksek