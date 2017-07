Diyarbakır’da binler demokrasi nöbetinde

Diyarbakır’da 15 Temmuz darbe girişimi nedeni ile toplanan binlerce vatandaş, 250 metrelik bayrağı kilometrelerce taşıyarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’na yürüdü. Burada demokrasi nöbetine başlayan vatandaşlar, taşıdıkları bayraklarla alanın kırmızı beyaz renklere bürüdü. Programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Programda konuşan Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehitlerini ve şehadet mertebesine erişen tüm şehitleri minnetle andıklarını söyledi. Kahraman gazilere sağlık ve sabır dileklerini ileten Vali Güzeloğlu, "Bilinmelidir ki bu milletin her bir ferdi, her bir evladı söz konusu olan vatan, devlet, bayrak ve ezan olduğu zaman diğer bütün şehitler gibi bu onurlu duruşun yenilmez ve geri durmaz temsilcileridir. Bizim inancımızın en büyük makamı şehadettir. Bu kararlılıkla Türkiye geleceğe dünden daha iyi gidiyor. İçimizdeki hainlerin iş birlikçilerinin her türlü terör ve fesat temsilcilerinin bu büyük millet ve devlet kararlılıkla duruyor ve mücadele ediyor. İşte bugün Diyarbakır’da on binler tarih yazdı. Dimdik duruşları ile dosta güven düşmanına ürperti saldı. Bugün başlayan demokrasi nöbetimiz hayırlı olsun. Bu ülkenin her bir köşesinde değerlerine sahip çıkan tıpkı buradaki gibi imanlı göğüsleri ile bu ülkenin bölünmeden kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerinin şahidi olan bütün milletimin değerli vatandaşlarına da selam olsun, Diyarbakır’da bütün Türkiye’ye selam olsun. Rabbim bu bayrakları indirtmesin ezanımızı dindirtmesin vatanımızı böldürtmesin, Rabbim sizlerden razı olsun nöbetiniz hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri platforma çıkarak 15 Temmuz Marşı ve ölürüm Türkiyem şarkısını hep birlikte seslendirdi.

Programda vatandaşlar için yemek ve su dağıtılan çadırlar kuruldu. Çadırlarda fenalaşan vatandaşlara da müdahale edildi.

Öte yandan 15 Temmuz demokrasi nöbetine katılan askerlerin sivil kıyafetle programa katıldığı gözlendi.

Demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık