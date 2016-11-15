Olay, 11 Kasım’da yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde bulunan Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan işçi koğuşunda kalan S.A. isimli hükümlü, sabah içtiması için havalandırmaya çıktı. Ardından koğuşa dönen S.A., bir süre dinlendikten sonra, cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilen bir işi yapmak için kapalı spor salonuna gitti. Burada bir süre çevreyi gözetleyen S.A., cezaevinin bahçesine bakan camı kırıp, duvarı tırmanarak aşarak, bahçeye indi. S.A. daha sonra cezaevi kapısından çıkıp, kayıplara karıştı.

Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.