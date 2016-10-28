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Diyarbakır’da bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ayrı noktada yapılan operasyonda, toplam 157 ton amonyum nitrat ile bin litre motorin ele geçirildi.

Diyarbakırda bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Diyarbakır’da bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi - Foto Galeri

28 Ekim 2016 18:05
Diyarbakır’da bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı noktada düzenledikleri operasyonda 157 ton amonyum nitrat ve bin litre motorin ele geçirdi. Ele geçirilen amonyum nitratla 15 kamyon veya 50 kamyonet türü araç veya 100 binek araçla yapılması muhtemel patlayıcı yüklü araç saldırıları da önlenmiş oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ele geçirilen amonyum nitratla terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel patlayıcı yüklü saldırıların önlendiğini kaydetti. Yetkililer, “Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Reşik köyü kırsalında 4 ayrı yerdeki metruk bina ve müştemilatından terör örgütü tarafından patlayıcı madde yüklü araç ve el yapımı patlayıcılı saldırılarda kullanılması maksadıyla depolanmış toplam 157 ton amonyum nitrat ve bin litre motorin ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 157 ton amonyum nitratla15 kamyon veya 50 kamyonet türü araç veya 100 binek araçla yapılması muhtemel patlayıcı yüklü araç saldırılarına mani olunmuştur. Patlayıcı yüklü bir kamyonla 50 metre mesafeden 3 katlı bir binaya yapılan saldırıda binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği göz önünde bulundurulduğunda ele geçirilen amonyum nitratla terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel patlayıcı yüklü saldırılar önlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereğince amonyum nitrata el konulmuş, 1 şüpheli şahıs da gözaltına alınmıştır” dedi. 

Aydın Yorat - Emrah Kızıl

Etiketler: 157 ton amonyum nitrat, bomba yapımında kullanılan nitrat, diyarbakır


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