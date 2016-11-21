Araçtaki bomba fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre vatandaşların ihbarı üzerine Kayapınar ilçesi Gaziler semti Fırat Bulvarı'na giden polis ekipleri park halinde bir kamyonetin yol kenarında beklediğini gördü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba imha uzmanları ve bomba arama köpekleri ile kamyonette arama yaptı. Bomba imha uzmanları ve bomba arama köpeklerinin yaptıkları aramalar sonucunda kamyonette bomba tespit edildi. Tespit edilen bomba fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, fünye ile bombayı patlatıp etkisiz hale getirdikten sonra kamyoneti incelemek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bahçesine götürmek üzere çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl