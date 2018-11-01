Diyarbakır'da büyük operasyon! Tam 5 ton 239 gram...

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ye yönelik Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik-2 operasyonunda 5 ton 239 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 demir kapılı sığınak ise imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim TETİK-2 Operasyonu, 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır” denildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan, girişinde demir kapısı bulunan 2x5 m ebatlarında 1 adet boş sığınağın tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği, gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 3 adet mayın el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 430 kilogram amonyum nitrat, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet laptop bilgisayar, şarj adaptörü ve mause, 1 adet mayın EYP başlatıcı madde (50 gram toz TNT), 1 adet güneş paneli, 30 adet büyük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 220 metre elektrik kablosu, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 1 adet termos, 35 adet makas, 1 kutu boya, 1 adet streç film, 46 adet koli bandı, 7 adet elek ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alınıp, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği belirtildi.

5 ton 239 gram esrar maddesi ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 511 kök kenevir bitkisi ile 614 kilogram kubar, 4 ton 625 kg toz olmak üzere toplam 5 ton 239 kg esrar maddesi ele geçirildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddelerinin muhafaza altına alınıp, kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip, yerinde imha edildiği ifade edildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucunda ise, geçici olarak teşkil edilen 3 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 698 şahıs ve 109 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesi içerisindeki 107 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 86 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı bilgilerine verildi.