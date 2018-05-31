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Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diyarbakırda çatışma: 1 şehit!

31 Mayıs 2018 09:22

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır ili Hani İlçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.20 sıralarında bir grup Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ile çıkan silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir" denildi.  

 

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