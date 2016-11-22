Edinilen bilgiye göre olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi İskanevleri Mahallesi 10. Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan ve suikast hazırlığında olduğu belirtilen ‘Evin’ kod adlı S.Ü. adlı kadın terörist, polislerin 'Teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık verince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kadın terörist olay yerinde öldürüldü. Van nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen kadın teröristin Diyarbakır'da suikast hazırlığında olduğu belirtildi.

Öldürülen teröristin geçtiğimiz cumartesi günü 17.20'de sıralarında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi yakınlarında meydana gelen ve 1'inin ölü, 1'inin ise yaralı ele geçirildiği teröristlerle birlikte ses getirecek eylem hazırlığı yaptığı belirtildi. Cumartesi günü çıkan çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü ve 1 teröristin yaralandığı olaydan sonra saklandığı yer tespit edilerek polis tarafından takibe alınan kadın terörist, İskanevleri bölgesinde polisin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada terörist öldürüldü.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.