Diğer
Kategoriler

Diyarbakır'da çatışma:1 asker yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Hava destekli geniş kapsamlı operasyonun başlatıldığı bölgede, Kobra tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahlarını ateş altına aldı.

Diyarbakırda çatışma:1 asker yaralı

24 Mayıs 2018 18:59

Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Birlik köyü kırsalında güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşte bir asker yaralanırken, teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Çatışmanın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede Kobra tipi helikopterler teröristlerin geçiş güzergahını ateş altına aldı. Operasyon sürüyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç