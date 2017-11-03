Diyarbakır’da çatışmada: 1 şehit, 9 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sabah 06.00 sıralarında, terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanması YPS’ye yönelik operasyon düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ne düzenlenen operasyonda, bir adrese giren güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Uzun süren çatışmada, 10 polis yaralandı, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada durumu ağır olan bir polis, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalarda PKK KCK terör örgütünün YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere bugün 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanabilmesi amacı ile Kayapınar Huzurevleri Mahallesinde bulunan bir adrese güvenlik güçlerimiz tarafından giriş yapıldığı esnada çatışma çıkmış, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere toplam 10 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, ağır yaralanan güvenlik görevlimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen çatışma sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık