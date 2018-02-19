Diğer
Kategoriler

Diyarbakır'da çocukların yerde bulduğu cisim patladı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 çocuk, yasaklı bölgede buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Diyarbakırda çocukların yerde bulduğu cisim patladı

19 Şubat 2018 17:57
Diyarbakır'da çocukların yerde bulduğu cisim patladı - Tıkla İzle

Olay, Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi Süleyman Nazif İlkokulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuğun sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgede bulup getirdikleri ve kurcaladıkları cisim infilak etti. Patlamada çocuklardan biri kolundan, diğeri ise sırtından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.  

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç