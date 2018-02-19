Diyarbakır'da çocukların yerde bulduğu cisim patladı

Olay, Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi Süleyman Nazif İlkokulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuğun sokağa çıkma yasağının bulunduğu bölgede bulup getirdikleri ve kurcaladıkları cisim infilak etti. Patlamada çocuklardan biri kolundan, diğeri ise sırtından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık