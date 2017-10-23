Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da çok sayıda adrese operasyon

Diyarbakır’da Uzman Onbaşı Bilal Dicle’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasının ardından saldırının yapıldığı bölgedeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Diyarbakırda çok sayıda adrese operasyon

23 Ekim 2017 17:34

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle mesaiye gitmek üzere çıktığı merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi Tekel Kooperatifi Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitlik Mahallesi’ndeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sürüyor.  

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç