Diyarbakır’da çok sayıda adrese operasyon

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle mesaiye gitmek üzere çıktığı merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi Tekel Kooperatifi Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitlik Mahallesi’ndeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sürüyor.

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık

