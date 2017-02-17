Diğer
Kategoriler

Diyarbakır’da çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakırda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

17 Şubat 2017 11:18

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün terörist başı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 yılında Kenya’da yakalanarak ülkemize getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek, il genelinde huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayları önlemek amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı.

12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 26 adet el yapımı bomba, 5 adet molotof bomba, 59 adet havai fişek, bir adet maske ve 2 çuval örgüte müzahir simgelerin olduğu bez parçaları ele geçirilmiştir.

Ayrıca, ilimiz genelinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk ederek kamu düzenini bozmayı amaçlayan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 41 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. 

Etiketler: diyarbakır, patlayıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!