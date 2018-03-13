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Diyarbakır’da el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 asker şehit

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. 2’si ağır 5 asker de yaralandı.

Diyarbakırda el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 asker şehit

13 Mart 2018 16:44

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2’si ağır, 3’ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanmıştır” denildi. 

 

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