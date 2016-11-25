Diyarbakır’da gıda ve inşaat işleriyle uğraşan Mehmet Barış Akbaba, 2 gün önce eşi G.A. ile kayınbiraderleri M.R.T. ve M.V.T. tarafından silah zoruyla evinde rehin alındığını ve saatlerce şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Karakola şikayette bulunan Akbaba, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kayınbiraderlerinin piyasaya yüklü miktarda borçlu olduğunu ve bu yüzden rehin alındığını öne süren Akbaba, eşinin de kayınbiraderleriyle birlikte hareket ettiğini ve kendisine şiddet uyguladıklarını iddia etti.

“600 bin TL istediler”

Rehin alınmadan önce evinin bulunduğu apartmanın altındaki bir kafede kayınbiraderiyle oturduklarını anlatan Akbaba, şu iddialarda bulundu:

“Evde de biri duruyormuş. Ona kapıyı eşim açmış. ‘Yukarıda konuşalım’ dediler. Eve çıktık. Kolumdan tuttular. Dayak, şiddet, tehdit. Evin içinde feci şekilde dövüldüm. Eşim de onlarla beraberdi. Toplam üç kişi. Bıçak ve silah vardı. Kendi eşimin bile şiddetine maruz kaldım. Kendisi de beni dövüyordu. İlk etapta çok zor durumda olduklarını söylediler. Başkaları tarafından tehdit edildiklerini söylediler. Benden 600 bin TL getirmemi istediler. Ben de bu paranın gelemeyeceğini söyledim. Kimse getirmez dedim.”

“Emniyet operasyonla aldı beni”

Kayınbiraderlerinin, çektiklerini fotoğrafları, ailesi, arkadaşları ve iş ortaklarına göndererek, saat 12.00’ye kadar para göndermelerini istediğini aksi takdirde kendisini öldürecekleri yönünde ortaklarını tehdit ettiğini anlatan Akbaba, “Bu olaylar olurken eşim hep yanımdaydı. Saat 17.00’de ailem bu paranın gelemeyeceğini söyledi. Bunlar da 300 bine sonra da 100 bine kadar düştüler. Olaylar artık farklı bir boyuta gittiği için emniyete intikal etmişti. Sağ olsun emniyet güvenlik önlemlerini en iyi şekilde almıştı. Tam kabullenirken emniyet birimleri operasyon yaptı. Annem de gelmişti onları ikna etmek için. Emniyet bizi aldı evin içinden. Operasyon sırasında silah ve diğer şeyler de ele geçti. Hepsi zaten kayıtlarda da mevcut. Şikayetimi geri almayacağım” dedi.

“Boşanma davası açmıştım”

Akbaba, kayınbiraderlerine daha önce 1 milyon TL verdiğini de iddia ederek, “Ondan dolayı zaten aramız bozuktu. Eşime de boşanma davası açmıştım. Davamız halen devam ediyor” diye konuştu.

Emrah Kızıl

