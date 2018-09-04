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Diyarbakır’da ev baskını: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin bir eve düzenlediği silahlı baskında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakırda ev baskını: 2 yaralı

04 Eylül 2018 03:20

Olay merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 948. Sokakta bulunan bir evin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler ev sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar 2 kişiyi yaraladı. Saldırganlar kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatırken olay yeri inceleme ekipleri evin önünde ve çevresinde çalışma yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

 

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