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Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan geldiği ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin yakalandığı evde çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.

Diyarbakırda eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

12 Aralık 2016 16:59
Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi Müdürlüklerince Sur ilçesi Melikahmet Caddesi Kesmeli Sokak’ta bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda ekipler, ismi öğrenilemeyen ve terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan gelip, sansasyonel eylem yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen 1 teröristi gözaltına aldı. Terörist, ifadesi alınmak üzere zırhlı araçla Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman bulundu.  

Etiketler: diyarbakır, eylem hazırlığı


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