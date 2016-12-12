Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi Müdürlüklerince Sur ilçesi Melikahmet Caddesi Kesmeli Sokak’ta bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda ekipler, ismi öğrenilemeyen ve terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan gelip, sansasyonel eylem yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen 1 teröristi gözaltına aldı. Terörist, ifadesi alınmak üzere zırhlı araçla Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman bulundu.