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Diyarbakır'da F-16 uçağı düştü

Diyarbakır'da F-16 tipi savaş uçağı düştü. Pilot olaydan yara almadan kurtuldu.

Diyarbakırda F-16 uçağı düştü

12 Aralık 2016 19:58
Diyarbakır'da F-16 uçağı düştü - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'da F-16 tipi bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun ise olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 tipi savaş uçağı, 12 Aralık 2016 günü saat 19.30 sularında eğitim uçuşu dönüşünde piste iniş için yaklaşırken Diyarbakır Hava Meydanı'na yaklaşık 1,5-2 mil mesafede iken henüz bilinmeyen bir sebepten düşmüştür. Pilot olaydan yara almadan kurtulmuş olup, sağlık durumu iyidir. Kaza nedeninin belirlenmesi maksadıyla inceleme başlatılmıştır" denildi.

Etiketler: diyarbakır, F-16


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