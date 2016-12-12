Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'da F-16 tipi bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun ise olaydan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 tipi savaş uçağı, 12 Aralık 2016 günü saat 19.30 sularında eğitim uçuşu dönüşünde piste iniş için yaklaşırken Diyarbakır Hava Meydanı'na yaklaşık 1,5-2 mil mesafede iken henüz bilinmeyen bir sebepten düşmüştür. Pilot olaydan yara almadan kurtulmuş olup, sağlık durumu iyidir. Kaza nedeninin belirlenmesi maksadıyla inceleme başlatılmıştır" denildi.