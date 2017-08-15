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Diyarbakır’da facia ucuz atlatıldı

Diyarbakır’da lastiği patlayan kamyon yan yatıp karşı şeride geçerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Karşı şeritte aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Diyarbakırda facia ucuz atlatıldı

15 Ağustos 2017 15:03

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Silvan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silvan istikametine gitmekte olan 73 SG 586 plakalı hafriyat kamyonu, lastiğinin patlaması sonrası kaldırımı aşarak karşı şeride geçti. Yan yatıp önündeki elektrik direklerini de deviren kamyon, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, kaza sırasında karşı şeritten gelen bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emrah Kızıl

Etiketler: diyarbakır, lastik patlaması


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