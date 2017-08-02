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Diyarbakır'da FETÖ üyesi 5 kişi dijital verilerle tespit edildi

Diyarbakır’da daha önce FETÖ’den tutuklanan şahıstan elde edilen dijital verilerde tespit edilen ve FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı. 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Diyarbakırda FETÖ üyesi 5 kişi dijital verilerle tespit edildi

02 Ağustos 2017 18:18

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde terör örgütlerinin eylem, faaliyet ve yapılarının deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ilimiz Dicle Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan B.E. isimli şahıstan elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 5 şahıs tespit edilmiştir. Yapılan tespitlere istinaden haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şahsa yönelik olarak 02.08.2017 günü Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda, İ.K. isimli şüpheli şahıs Diyarbakır ilinde, A.Ş. isimli şüpheli şahıs ise İstanbul ilinde olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup, operasyon kapsamında tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: diyarbakır, fetö, il emniyet müdürü


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