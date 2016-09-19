Diyarbakır’da ilk ders zili çaldı. Kent merkezi ve ilçelerindeki bin 616 okulda, 18 bin 259 öğretmen görev alırken, 440 bin 217 öğrenci ders başı yaptı. Açılış töreni düzenlenmeyen kentte, yeni eğitim ve öğretim yılı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gazetecilere uyguladığı sansürle başladı. Okulun ilk günü nedeniyle görüntü almak için okullara giden gazeteciler, idarecilerin engellemeleriyle karşılaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardan görüntü alınmasının yasaklandığını belirten idareciler, görüntü almaya çalışan bazı gazetecileri kovaladı.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonla ulaştığı Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, “Bazı okul yöneticileri son yaşanan olaylardan dolayı tedirgin. Bazı art niyetli gazeteciler de var. Bu yüzden böyle bir karar aldık. Okullarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Sözleşmeli öğretmenlerimiz görev almıştır” dedi.

Aslan, daha sonra İHA muhabirine, Milli Eğitim Müdürlüğü yanında bulunan Gazi İlk ve Ortaokulu’ndan görüntü alabileceğini söyledi. Ancak okula giden muhabir, Milli Eğitim Müdürü Aslan’ın talimatına rağmen burada da yöneticilerin engellemesiyle karşılaştı.