Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, dün akşam yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından güvenlik güçleri gece geç saatlerde belediye binasına gelerek arama başlattı. Aramalar sabah erken saatlere kadar sürerken, polis belediye binasının etrafını ablukaya alarak bariyerle kapattı. Sabah saatlerinde çalışanlar dışında belediye binasına girişlere izin verilmezken, DBP’nin çağrısı üzerine toplandı. Belediye binası önünde toplanan grup, slogan atınca polis dağılmaları için anons yaptı. Polis, dağılmayan gruba tazyikli su, biber gazı ve gaz bombaları ile müdahale etti.

Eski vekil gözaltına alındı

Polisin müdahalesinin ardından dağılan grup bir süre sonra tekrar toplandı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, kalabalıktaki vatandaşları gözaltına almaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan HDP Batman eski milletvekili Ayla Akat ile beraber çok sayıda kişi gözaltına alınarak araca bindirildi.

Bu sırada bir esnaf, toplanan HDP’lilere tepki gösterdi. Tepki gösteren esnafı toplanan grup darp etti. Esnafı grubun elinden polis kurtardı.

Yüksekdağ açıklama yaptıktan sonra ayrıldı

Polisin gözaltı yapmasının ardından bölgeye HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ geldi. Belediye karışışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekdağ, Kışanak ve Anlı’ya yönelik gözaltıları kabul etmediklerini belirterek, bu durumun kayyuma hazırlık olduğunu savundu. Figen yüksekdağ ve beraberindeki HDP’li vekiller bir süre vatandaşlarla kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Bir grup vatandaşın belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl



