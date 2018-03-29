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Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup terörist, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdı. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Diyarbakırda güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı

29 Mart 2018 14:22

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