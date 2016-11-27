Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, terör olayları nedeniyle kentte aldığı güvenlik önlemlerini her geçen gün arttırıyor. Birçok noktasında polis uygulama noktalarının oluşturulduğu, başta kamu binaları başta olmak üzere bazı binaların çevresine beton blokların yerleştirildiği kentte, birçok cadde ve sokağa 2 ay önce yeni teknoloji MOBESE’ler yerleştirilmişti. Emniyet, bu kez 4 merkez ilçenin birçok caddesine yeni MOBESE direkleri dikti. Direklere takılacak olan kameralarda gece görüş, termal ve plaka tespit sistemi özelliklerinin de olduğu öğrenildi.

Kenttin 4 merkez ilçesinde MOBESE çalışmaları 9 yıl önce başlamış ve ilk çalışmada, başta kavşaklar olmak üzere çeşitli bölgelere 230 kamera yerleştirilmişti.

Burak Emek



