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Diyarbakır’da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Arka sokakların polis helikopteri ile aydınlatıldığı uygulamaya 600 polis katıldı.

Diyarbakırda hava destekli asayiş uygulaması

11 Ocak 2018 23:54

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Şehitlik Mahallesi’nde hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Havacılık, Foto Film ve Çocuk Şube Müdürlükleri ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada Benusen semtinin dar ve karanlıkta kalan sokakları polis helikopteri tarafından aydınlatılarak hava desteği verildi. İl genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için, aranan şahısların yakalanması, suçların önlenmesi, terör nitelikli suç ve suçlarla mücadele, tombala tabir edilen oyunlar ve kumar oynayan-oynatan mekanlar, uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına yönelik düzenlenen uygulamaya 22'si Amir sınıfı olmak üzere 52 ekipten oluşan 600 personel katıldı. Uygulamada umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şüpheli şahısların kimlik sorgusu yapılarak üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda bin 64 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 276 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanırken, 13 yoklama kaçağına gerekli tebligat yapıldı.

33 bin TL idari para cezası kesildi

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, tombala oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerine düzenlenen baskında 128 şahsa tombala oyunu oynamaktan 33 bin 152 TL para cezası kesilirken iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı. İş yerlerinde bulunan 4 adet tombala makinesi, 4 adet kamera, 5 adet televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafaza altına alındı. Kimliğini ibraz edemeyen 2 şahsa da 258 TL idari para cezası kesildi.
Uygulama esnasında sokaklarda oynayan çocuklar özel harekatçıları görünce yanlarına giderek onlarla sohbet edip, asker selamı verdi. 

Emrah Kızıl
 

 

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