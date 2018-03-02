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Diyarbakır’da hava destekli huzur ve güven uygulaması

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen güven-huzur uygulaması kapsamında helikopter destekli vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yaptı.

Diyarbakırda hava destekli huzur ve güven uygulaması

02 Mart 2018 18:57

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Türkiye Güven-Huzur' uygulaması çerçevesinde alışveriş merkezleri, kafeler ve kamuya açık alanlarda denetimler yapıldı. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak, GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri, hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Havadan helikopterin de destek verdiği uygulamanın saat 19.00’a kadar süreceği belirtildi.  

Ejder Ediz Işık - Aydın Yorat
 

 

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