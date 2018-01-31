Diyarbakır’da hava destekli narko terör ve asayiş uygulaması

Diyarbakır’da yaklaşık 359 polisin katılımıyla merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde hava destekli narko terör ve asayiş uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bağlı KOM, özel harekat, terörle mücadele, asayiş ve güvenlik şube müdürlüğünde görevli personeller eş zamanlı olarak farklı noktalarda uygulama başlattı. Havadan helikopterin de destek verdiği uygulama kapsamında Koşuyolu Parkı ve çevresinde aramalar yapılırken, şüpheli görülen şahıslar ise GBT sorgusundan geçirildi. Kafe ve kıraathanelerde de denetim yapıldı. Helikopter kamerasından saniye saniye yaşanan hareketlilik izlenerek, şüpheli görülen şahısların fotoğrafları birimlere gönderildi.

Araçlar didik didik arandı

Bağlar Cemiloğlu Caddesi üzerinde oluşturulan arama noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup, didik didik arandı. Uygulama kapsamında bin 212 kişinin sorgusu ve aramasının yapıldığı, 108 aracın incelendiği, umuma açık 71 iş yerinin kontrol edildiği ve yoklama kaçağı olan 12 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. Ayrıca 3 kişinin uyuşturucu madde ile yakalandığı, yakalanan şahıslar üzerinden 4 gram kubar esrar maddesi, 11,5 gram toz esrar maddesi, 8 adet ecstasy hap, bir adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildiği ifade edildi.

Ejder Ediz Işık - Murat Başal