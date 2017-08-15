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Diyarbakır’da hava destekli şafak operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde 300 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Kentte son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik 29 ayrı operasyon düzenlenirken, 31 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakırda hava destekli şafak operasyonu: 7 gözaltı

15 Ağustos 2017 10:59

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması, ıslahının sağlanması, bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla sokak satıcıları ve aranan şahıslar ile mücadele kapsamında sabahın ilk ışıklarıyla 300 polisle hava destekli şafak operasyonu düzenlendi. Merkez Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde uyuşturucu madde kullanıcısı ve satışı yaptığı değerlendirilen toplam 17 şahsa yönelik olarak 17 ayrı adrese KOM, TEM, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, satışa hazır 17 hazır fişek halinde 13,4 gram kubar maddesi, 6 fişek halinde 13,4 gram toz esrar maddesi, 2 bin 957 gram kubar esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 390 TL para ele geçirildi.

1 haftada 29 operasyon

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9-15 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 29 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheli hakkında 2313 sayılı kanuna muhalefetten, 16 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan, 14 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 18 kilo 670 gram kubar esrar, 2 bin 220 gram toz esrar, 0,9 gram metamfetamin, 27 gram kokain, 12,9 gram eroin, 140 kök Hint keneviri ele geçirildi. 

Emrah Kızıl
 


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