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Diyarbakır’da hava destekli uygulamada 12 EYP ele geçirildi

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada metruk binalarda yapılan aramalarda 12 adet güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, polisi görünce kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakırda hava destekli uygulamada 12 EYP ele geçirildi

21 Şubat 2018 18:05

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş, Çocuk, Trafik Denetleme ve Havacılık Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların suç unsuru maddeler ile birlikte yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 345 polisle hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 378 şahsın sorgusu yapılırken, umuma açık 24 iş yeri ve 41 metruk bina kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulamada Kaynartepe Mahallesi 284. Sokak’ta metruk binalar kontrol edilirken polisi görünce kaçmaya başlayan 6 kişi yakalanarak üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Binada yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçildi. Kova yöntemiyle uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen şahıslar gözaltına alındı.

12 adet güçlendirilmiş patlayıcı ele geçirildi

Uygulama sonucunda 12 adet güçlendirilmiş ve siyah bantla sarılı el yapımı patlayıcı yanı sıra, 18 adet uyuşturucu hap, 9 gram esrar, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan demir boru, 31 çuval kaçak tütün ve çok sayıda bomba yapımında kullanılan metal bilye ele geçirildi. Uygulama sırasında çocuklarla sohbet eden ve uyuşturucu ile ilgili uyarılarda bulunan polis, çocuklara tatlı ikramında bulundu. 

Emrah Kızıl - Murat Başal

Etiketler: diyarbakır, hava destekli uygulama

 

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