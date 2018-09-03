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Diyarbakır’da hırsızlardan pes dedirten yöntem

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın ikinci katında bulunan daireye giren hırsızın, parmak izi belirlenmesin diye arkadaşının çorabını ayağından çıkarıp eline takması kameralara yansıdı.

Diyarbakırda hırsızlardan pes dedirten yöntem

03 Eylül 2018 21:31

Olay, merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Batıkent Sitesi’nde ikamet eden Ahmet Çelenk’in dairesine önceki gün sabaha karşı hırsız girdi. Bir miktar parasını cüzdanını çaldıran Çelenk, güvenlik kamerasına baktığında şoke oldu. Apartman önüne gelen iki hırsızdan birinin parmak izi belirlenmesin diye arkadaşının ayağındaki çorabı çıkarıp eline taktıktan sonra, su gider borusundan tırmanarak evine girdiğini gören Çelenk, hemen polise haber verdi. 

“Öğlen fark ettim”

Önceki gün saat 5'e doğru bir bağrışma ile uyandıklarını belirten Çelenk, “Pencereden dışarıya baktık herhangi bir şey yok. Tekrar gidip yattık. Öğlen dışarı çıkmak istedim. Bir miktar param vardı. Pantolonumun yerde olduğunu gördüm. Kartlarım yerdeydi. Hırsızlık aklıma gelmedi. Bir yerde düşürdüğümü falan sandım. Sonra o bağrışmalar geldi aklıma. Güvenlik kameralarına baktım. İki kişinin apartmana gelişi dikkatimi çekti. İkinci kata çıkmaya çalıştıklarını gördük. Boru kısmından tırmanıp bizim kata çıkıyor. O an anladım hırsızlık olduğunu. Polisi aradım, olay yeri inceleme falan geldi ama hırsız diğer arkadaşının çorabını eldiven şeklinde taktığı için parmak izinden bir şey çıkacağını sanmıyorum” dedi.  

Emrah Kızıl - Aydın Yorat 

 

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