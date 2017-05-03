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Diyarbakır’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Diyarbakır’da mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarken, ithalat ise yüzde 26 oranında azaldı. Ocak-Mart döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6 artarken, ithalat ise yüzde 23 oranında azaldı.

Diyarbakırda ihracat arttı, ithalat azaldı

03 Mayıs 2017 11:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Diyarbakır’da mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 45 oranında artarak 19 milyon 940 bin dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 40 milyon 537 bin dolara yükseldi. Diyarbakır’da ihracat ocak ayında 9 milyon 646 bin, şubat ayında 11 milyon 951 bin, mart ayında ise 18 milyon 940 bin dolar olarak gerçekleşti. Diyarbakır’da mart ayında geçtiğimiz yıl 5 milyon 997 bin dolar ithalat gerçekleşirken, bu yıl yüzde 26 oranında azalarak 4 milyon 457 bin dolara geriledi. Ocak-mart döneminde ithalat yüzde 23 oranında azalarak 11 milyon 941 bin dolara geriledi. Diyarbakır’da ithalat ocak ayında 3 milyon 753 bin, şubat ayında 3 milyon 731 bin, mart ayında ise 4 milyon 457 bin dolar olarak gerçekleşti. 

Servan Alacabey


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