Diyarbakır’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Diyarbakır’da mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 45 oranında artarak 19 milyon 940 bin dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 40 milyon 537 bin dolara yükseldi. Diyarbakır’da ihracat ocak ayında 9 milyon 646 bin, şubat ayında 11 milyon 951 bin, mart ayında ise 18 milyon 940 bin dolar olarak gerçekleşti. Diyarbakır’da mart ayında geçtiğimiz yıl 5 milyon 997 bin dolar ithalat gerçekleşirken, bu yıl yüzde 26 oranında azalarak 4 milyon 457 bin dolara geriledi. Ocak-mart döneminde ithalat yüzde 23 oranında azalarak 11 milyon 941 bin dolara geriledi. Diyarbakır’da ithalat ocak ayında 3 milyon 753 bin, şubat ayında 3 milyon 731 bin, mart ayında ise 4 milyon 457 bin dolar olarak gerçekleşti.

Servan Alacabey