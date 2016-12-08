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Diyarbakır’da iki belediyeye kayyum atandı

Diyarbakır’da başkanları terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Yenişehir ve Kayapınar ilçe belediyelerine kayyum atandı.

Diyarbakırda iki belediyeye kayyum atandı

08 Aralık 2016 11:08

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” soruşturması çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan Kayapınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Yenişehir Belediye Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu, dün sevk edildikleri adliyede “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan belediye başkanlarının yerine ilçe kaymakamları kayyum olarak görevlendirildi. Kaymakam Dr. Mehmet Özel Yenişehir Belediyesine, Kaymakam Mustafa Kılıç ise Kayapınar Belediyesine atandı.

Mehmet Pişkin
 

Etiketler: diyarbakır, kayyum


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