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Diyarbakır'da ikinci el araba fiyatına güvercin!..

Diyarbakır’da ilk defa düzenlenen Güvercin Festivali’nde ikinci el araba fiyatında olan güvercinler görücüye çıktı. Kanatlı Hayvanlar Derneği Başkanı Mehmet Batmaz, festivaldeki güvercinlerin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirterek, “25 çeşit güvercinimiz var. Bunlar dünyada sadece Diyarbakır’da var” dedi.

Diyarbakırda ikinci el araba fiyatına güvercin!..

26 Aralık 2016 12:07
Diyarbakır'da ikinci el araba fiyatına olan güvercinler görücüye çıktı - Tıkla İzle

Diyarbakır Kanatlı Hayvanlar Derneğince, merkez Yenişehir ilçesindeki bir konferans salonunda “Güvercin Festivali” düzenlendi. Festivalde, ikinci el araba fiyatına olan ve birbirinden güzel 25 çeşit güvercin görücüye çıktı. Festivale, güvercin severler yoğun ilgi gösterdi.

Kanatlı Hayvanlar Derneği Başkanı Mehmet Batmaz, kentte ilk defa böyle bir festival düzenlediklerini belirterek, festivalde en iyi güvercinlerin sergilendiğini kaydetti. Diyarbakır yöresine ait güvercinleri tanıttıklarını anlatan Batmaz, “Bu güvercinler yüzyıllardır halkın merakıdır. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 25 çeşit güvercinimiz var. Her renk güvercinimiz var. İlçelerimizde bile yok bu güvercinlerden. Fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Posta güvercini, taklacı, hava kuşu, oyun kuşu, güzellik yarışması gibi etkinliklerimiz var. En iyilerini kimse normalde evinden çıkarmaz ama getirip burada sergiye çıkarıyorlar. Gelenler de o güvercinleri görmek için adeta yarışıyor. Bu Diyarbakır için çok önemli bir etkinliktir. Halkın psikolojisinin düzelmesi için böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim kültürümüzdür” dedi.

BURAK EMEK -EMRAH KIZIL 

Etiketler: diyarbakır, Kanatlı Hayvanlar Derneği Başkanı Mehmet Batmaz, Posta güvercini, taklacı güvercinler, Yenişehir


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