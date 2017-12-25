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Diyarbakır’da inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir inşaatta çalışan işçilerin metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

Diyarbakırda inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması

25 Aralık 2017 14:55
Diyarbakır’da inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması - Tıkla İzle

Merkez Yenişehir ilçesi ofis semtinde bulunan 5 katlı bir inşaatın son katında çalışan 2 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Altıncı katın kolonlarını oluşturmak için gerekli olan tahtaları çivi ile çakan işçilerin, binanın kenarına kadar sarkmaları kameralara yansıdı. Düşmeleri halinde binanın hemen altında bulunan ve yapılacak duvar için örülmüş demirlere saplanma ihtimalleri de bulunan işçilerin bu davranışı iş kazalarını akıllara getirdi. 

Emrah Kızıl

Etiketler: diyarbakır, inşaat işçileri

 

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