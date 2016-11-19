Edinilen bilgilere göre, olay, merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İsveç’te yayın yapan bir televizyonda çalışan L.N.B. ve R.A.S. isimli iki gazeteci, bir otelde yer ayırdı. Kaldıkları otelden çıkan ve askeri tesislerin de bulunduğu çevrede geç saatlerde çekim yapan gazeteciler, polis ekipleri tarafından fark edildi. Çekimlerini yarıda bırakıp uzaklaşmak isteyen iki gazeteci, polis ekiplerince durduruldu. Kimlik kontrolü yapan ekipler daha sonra gazeteciler için tercüman çağırdı.

Konuşmaların ardından gazeteciler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Burak Emek