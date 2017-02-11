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Diyarbakır'da jandarmadan terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır vaziyette 1 ton 211 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakırda jandarmadan terörün finans kaynağına darbe

11 Şubat 2017 10:05

Diyarbakır'da terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe vuruldu. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen 1 ton 211 kilogram uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

 1 ton 211 kilogram toz esrar ele geçirildi

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Kabakaya köyü dağlık ve ormanlık alanında Bölücü Terör Örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Lice Tepe Jandarma Karakol Komutanlığınca; Lice ilçesi Kabakaya köyü içerisinde bulunan dere yatağına gizlenmiş vaziyette 60 torba içerisinde toplam 1 ton 211 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddeye el konulmuş ve adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
 

Etiketler: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör operasyonları


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