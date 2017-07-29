Diyarbakır’da ‘joker’ operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizde 14 okulda toplam 5 bin 124 kursiyerin MTSKS sınavına gireceği tespit edilmiş, yapılan çalışmalarda Joker diye tabir edilen ve başkasının yerine sınava giren 25 şahıs ile 1 kursiyer şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanmıştır.

Bu şahısların üzerinde sahtecilik yapıldığı değerlendirilen kursiyerler adına düzenlenmiş 24 adet nüfus cüzdanı ve 2 adet geçici kimlik belgesi ele geçirilmiştir. Toplamda 51 şüpheli şahsa ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan işlem yapılmıştır” denildi.

Emrah Kızıl