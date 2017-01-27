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Diyarbakır’da kaçakçılara 1 yılda büyük darbe

Diyarbakır’da 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, 5 milyon 839 bin paket kaçak sigara ile yüklü miktarda alkollü içki, çay, sahte para, akaryakıt ve cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakırda kaçakçılara 1 yılda büyük darbe

27 Ocak 2017 13:41

Diyarbakır Valiliği, kentte 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Polis ve jandarma sorumluluk alanında yapılan operasyonlarında, 5 milyon 839 bin 834 paket gümrük kaçağı sigara, 637 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 445 kilogram çay, 855 adet 46 bin 582 TL ve 38 bin 900 dolar değerinde sahte para, 12 adet uzun namlulu tüfek, 11 adet av tüfeği, 44 adet tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, 107 adet şarjör, 2 bin 436 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 5 bin 16 tabanca fişeği, 153 bin 536 litre akaryakıt, 10 bin 900 adet puro, 202 kilogram gümrük kaçağı tütün, bin 178 adet cep telefonu, 22 adet tarihi eser, 16 adet kaçak otomobil, bir adet sahte diploma, 61 adet sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi, bir adet pos cihazı ve 8 adet kredi kartı ele geçirilmiştir. 2016 yılı içerisinde ‘Uyuşturucu madde ticareti yapan’ şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 3 bin 172 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, bunlardan 2 bin 687 şahıs çıkarılmış olduğu adli makamlarca adli kontrol ile serbest bırakılmış, 485 şahıs ise tutuklanmıştır" denildi. 

Etiketler: diyarbakır, kaçakçılık


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