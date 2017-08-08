Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonları - 8 Ağustos 2017

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silvan yolu uygulama noktasında durdurulan Fiat Fiorino marka aracın yakıt deposunda 457 adet kaçak cep telefonu ve 447 adet kaçak batarya ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Yine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir ihbara istinaden ilimiz Bağlar semtinde bir işyerinde yapılan aramada, 43 adet cep telefonu, 8 adet box cihazı ve 4 adet hard disk ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 5607 ve 5809 sayılı kanuna muhalefet etmek suçlarından yapılan adli işlemin yanı sıra, görevlilerimize mukavemet gösteren içlerinde işyeri sahibinin de olduğu 4 şahıs hakkında ise görevi yaptırmamak için direnme, tehdit ve hakaret suçlarından gerekli adli işlem yapılmıştır” denildi.