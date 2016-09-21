Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla ‘silah ve mühimmat kaçakçılığı’ yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde bulunan bir işyerine operasyon düzenlenmiştir. Yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 72 adet fişek ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanmış olup şahısla ilgili işlemler halen devam etmektedir. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir” denildi.

